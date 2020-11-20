Элиста, 20 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия по программе газификации 2021−2025 годов голубое топливо придёт в 684 домовладения. Документ, предполагающий развитие газоснабжения и газификации региона, подписан сегодня, 20 ноября. В формате видеоконференцсвязи встретились глава Калмыкии Бату Хасиков и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

«Реализация программы позволит газифицировать 684 домовладения в 35 населенных пунктах республики. Таким образом, уровень технически возможной сетевой газификации в регионе достигнет 100%. Это огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. К 2026 году мы создадим условия для подключения к сетям газораспределения как для домохозяйств, так и для коммунальных котельных, соцобъектов и предприятий. В приоритете социально ориентированное газоснабжение», — отметил глава республики.

По словам Хасикова, особое внимание власти уделят газоснабжению сельских территорий. Эта работа позволит повысить качество жизни селян, снизить тарифы.

В настоящее время уровень газификации Республики Калмыкия превышает 84%.