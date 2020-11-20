Калуга, 20 ноября, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Сегодня, 20 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкарёвым. Как передает пресс-служба правительства Калужской области, тема обсуждения — создание и развитие на территории Калужской области промышленных технопарков с целью диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили создание промышленных технопарков для ОПК

Предприятия ОПК в экономике Калужской области занимают особое место. Регион исторически обладает развитой оборонно-промышленной базой. Во времена СССР до 90% промышленных предприятий Калуги работали на оборонный комплекс. В нынешнее время реестр организаций ОПК области включает 21 предприятие, большинство из которых входит в состав государственных корпораций.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили создание промышленных технопарков для ОПК

Перед предприятиями ОПК стоит задача по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении объёмов выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Для ее реализации предприятия Калужской области осваивают выпуск продукции для медицины, энергетики, авиации, сферы городского хозяйства.

По словам Олега Бочкарёва, формирование на базе предприятий ОПК промышленных парков даст большой стимул для развития диверсификации их производств. В качестве примера он привел инициативу Калужского электромеханического завода по развертыванию на своей производственной площадке технопарка полного цикла.

«Это реальный пример предприятия оборонно-промышленного комплекса, которое стремится к переменам. Таким предприятиям нужно помогать, давать льготы, внедрять в их работу классические инструменты технопарков, промышленных кластеров. Далее этот опыт необходимо собрать в единый пакет и представить как системное решение на федеральном уровне», — подчеркнул он.

Владислав Шапша отметил, что в Калужской области много проектов достойных внимания на федеральном уровне: «Уверен, что вместе с нашими партнерами получится серьезный результат. Его можно будет тиражировать как пример диверсификации на предприятиях ОПК и создания на их базе новых инструментов».