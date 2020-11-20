Тамбов, 20 ноября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. На Тамбовщине сегодня, 20 ноября, официально открылся координационный центр управления регионом (ЦУР), который в течение месяца работал в тестовом режиме. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, работая тестовом режиме, он доказал свою эффективность.

Tambov.gov.ru В центре управления регионом

Новая структура создана при участии АНО «Диалог» для максимально быстрого реагирования различных служб и ведомств на запросы жителей. 20 ноября ЦУР посетили исполнительный директор «Диалога» Владимир Туровцев и исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов. Гости отметили, что благодаря работе вновь созданного центра жители отдаленных сел получили более удобное расписание транспорта, а дозвониться в медицинские учреждения стало проще.

Ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин акцентировал особое внимание на обратной связи с населением. По его мнению, ЦУР принесет реальную пользу, поскольку будет заниматься работой с обращениями жителей по различным вопросам и обеспечивать межведомственное взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем.

«ЦУР — новый этап развития системы работы с обращениями граждан. Создание центра дает нам, прежде всего, возможность быстрого информирования населения, установления надежной взаимной связи между региональной властью и жителями», — отмечал Александр Никитин, подчеркнув, что здесь будут аккумулироваться «все проблемы, замечания и предложения от наших земляков».

Губернатор также уверен, что координационный центр позволит обеспечить контроль за выполнением поручений, объединить усилия специалистов профильных управлений и ведомств.

ЦУР в Тамбовской области уже месяц работает в тестовом режиме. Каждое управление и ведомство прикомандировало туда своего сотрудника. Штат исполнителей от органов власти не увеличивается, просто перестраивается их формат работы. Специальное программное обеспечение ЦУРа — тепловая карта — в режиме реального времени показывает, по какому поводу, как и куда обращаются жители Тамбовской области. В тепловой карте собраны обращения, которые поступают по всем каналам обратной связи, включая социальные сети.

И уже есть первые результаты. В начале ноября отработан вопрос от пассажирки муниципального маршрута №108 Инжавино — Леонтьевка. Осенью изменилось расписание, и пассажиры из Леонтьевки, желающие уехать в Тамбов, утром не успевали в райцентр к отправлению автобуса. После поступления жалобы управление, курирующее организацию регулярных перевозок, и администрация района оперативно обменялись информацией, связались с перевозчиком в целях корректировки расписания. В результате проблема устранена, срок решения по каналам ЦУР не превысил трех дней.

Для сравнения: максимальный срок решения вопроса через обращение в управление по форме обратной связи на официальном сайте (федеральный закон № 59-ФЗ) составил бы 30 дней. Кроме этого, при получении такого обращения управление было бы обязано сделать дополнительный запрос в уполномоченную администрацию Инжавинского района, а это заняло бы ещё 15 дней.

По линии управления здравоохранения области удалось увеличить эффективность работы колл-центров с помощью разведения потоков звонков по направлениям: прием вызова на дом, запись к врачу, выписать лекарство, узнать результат проб и т.д. Кроме того, к работе были привлечены волонтеры и специалисты МФЦ. Все это позволило разгрузить линии медучреждений и частично снять напряжение. Как результат — вместо 42 обращений на горячую линию в неделю фиксируется 3−4 обращения по данной теме.

«Наша задача — не только выстроить максимально оперативное реагирование специалистов на жалобы и обращения жителей, но и определить первопричину, наладить информирование граждан и работать на опережение. За месяц работы специалисты ЦУРа провели оптимизацию процессов обработки обращений в своих управлениях и сократили их рассмотрение в среднем на пять рабочих дней», — рассказала руководитель ЦУР Тамбовской области Екатерина Мартынова.

В центре управления регионом собраны специалисты, представляющие все крупные отраслевые блоки: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги. ЦУР — это не просто агрегатор обращений граждан, а комплексная структура, деятельность которой направлена на выявление систематических проблем региона. Анализ и прогнозирование новых обращений помогут органам власти в принятии управленческих решений для предотвращения проблемных ситуаций в будущем.

Аналогичные Центры к 1 декабря по поручению президента Владимира Путина должны заработать во всех регионах.