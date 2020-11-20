Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Число авиабилетов, приобретенных предпринимателями на внутренние авиарейсы в РФ, упало на 35% за октябрь. При этом падение спроса на рейсы в Петербург у бизнес-туристов в третьем квартале 2020 года достигло и вовсе 66% по сравнению с прошлым годом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Так сказалась вторая волна пандемии коронавируса, считают эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб».

Последнее исследование показало, что, несмотря на возрождающуюся деловую активность и стабильный рост спроса на авиабилеты после апреля, когда рынок достиг дна, вторая волна пандемии все же привела к сокращению числа командировок в октябре.

В целом снижение объема авиабилетов относительно октября 2019 года достигло 65%. Востребованность авиабилетов за рубеж у деловых путешественников продолжает расти — на 9% по сравнению с сентябрем, однако она все равно составила только 12% от совокупных объемов 2019 года.

Самыми востребованными направлениями за рубежом у деловых туристов в третьем квартале стали Турция, Чехия, Беларусь, ОАЭ и Италия. Доля авиабилетов в салон бизнес-класса достигла 16% против 11% годом ранее.

«Деловой туризм гораздо быстрее реагирует на изменения эпидемиологической обстановки, чем индивидуальные путешественники, так как риски слишком высоки, — это и здоровье сотрудников, и бизнес-процессы, и репутация компаний. Вторая волна эпидемии уже начала сказываться на деловой активности, и мы ожидаем дальнейшего спадачисла командировок», — считает генеральный директор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова.