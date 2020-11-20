Киев, 20 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Джо Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, хорошо подготовлен, чтобы предоставить необходимую помощь властям Украины.

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Об этом говорится в материале издания The Washington Post, фрагменты из которого сегодня, 20 ноября, публикуют украинские СМИ.

Издание напоминает, что одним из первых иностранных лидеров, кто поздравил избранного президента Джо Байдена, был как раз Владимир Зеленский.

«И это не удивительно. Президент Трамп несправедливо преследовал президента Украины, требуя, чтобы тот начал политизированное расследование в отношении Байдена в 2019 году, одновременно задерживая военную помощь США и приглашение Белого дома. Байден наоборот — был одним из лучших американских друзей Украины: он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией», — отмечают авторы статьи.

The Washington Post отмечает, что Зеленскому сейчас эта поддержка Вашингтона «как никогда необходима».

«Особенно с тех пор, как Конституционный суд страны вынес ряд постановлений, которые сдерживают ключевые реформы, включая антикоррупционные… Зеленский, похоже, запутался в поисках ответов на судебные решения. Затем он заболел COVID-19 и был госпитализирован, хотя сказал, что его случай не является серьезным. При этом на фоне того, что происходит в стране, Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают прекратить предоставление столь необходимой финансовой помощи», — говорится в статье.

«Короче говоря, украинскому лидеру может потребоваться определенная помощь, а новый президент США хорошо подготовлен для ее предоставления», — подчеркивают авторы публикации.

ИА REGNUM напоминает, что 10 ноября стало известно, что национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена. Изначально дело было зарегистрировано по ст. 344 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность государственного деятеля») в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда.

Сегодня же стало известно, что власти Украины решили сменить посла в США — по информации СМИ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выдвинул на этот пост экс-министра финансов Оксану Маркарову.