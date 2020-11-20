Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Петербург накрыло снежной «лавиной» за две минуты. Серьезный снегопад начался после 16:00 на северо-востоке и благодаря сильному ветру, о котором предупреждали синоптики, быстро распространился на весь город.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Петербуржцы в социальных сетях делятся фото и видео внушительного белесого облака, которое стремительно надвигалось на город, будто туман.

«Оно пришло с [Финского] залива ровно за две минуты», — сообщил одна из авторов видео Татьяна Л.

В обсуждении пользователи используют такие выражения, как «лавина прям» и «страх божий».

Добавим, внезапный снегопад уже спровоцировал дорожные аварии. Так, по словам очевидцев, рухнувшие ветви деревьев оборвали кабель на проспекте Ветеранов, 21, на Московском проспекте у поворота на Ленинский проспект «Газель» врезалась в автомобиль Skoda, а на Бассейной улице, 25, «собрался клуб автолюбителей летней резины» — произошла массовая авария. Автовладельцы отмечают, что им «страшно ехать».

«Из-за сильного снегопада видимость была крайне снижена. Я проехала по Ленинскому три перекрестка и насчитала шесть аварий. Многих заносило и крутило. Машины были неуправляемы. Слава богу, я успела переобуться. И ехала без конфузов», — заметила Оксана К.