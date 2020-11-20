Брянск, 20 ноября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Первый снегопад обрушился на Брянск. На улицы областного центра вышло более 40 единиц техники, штат дорожного управления переведён на круглосуточную работу, сообщили 20 ноября в пресс-службе мэрии.

Bga32.ru Уборка снега ну лицах Брянска

Техника приступила к обработке дорог пескосоляной смесью, чтобы избежать возникновения снежного наката. На новые комбинированные дорожные машины, приобретённые администрацией в 2018 — 2019 годах установлены усовершенствованные разбрасыватели песка и увеличен объём кузова — при одной загрузке спецавтомобиль может обработать до 20 км дорог. На улицы Брянска вышло 28 машин КДМ и 13 тракторов, штат управления перешёл на круглосуточную работу.

Синоптики прогнозируют снегопад всю предстоящую ночь. В общей сложности зимой на уборке города будет задействовано 139 единиц спецтехники, около 200 человек направят на ручную расчистку остановок, скверов, парков и труднодоступных для механизированной уборки мест.