Москва, 20 ноября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2020 года составит порядка 4%. Такой прогноз озвучил 20 ноября первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Первый вице-премьер Андрей Белоусов

«Мы сейчас предполагаем, что инфляция будет где-то в районе 4%. Какой-то плюс-минус может быть, но не очень существенный, потому что курс стабилизировался», — сказал вице-премьер.

Напомним, согласно данным Росстата, инфляция в России с начала ноября достигла уже 0,4%, за период с начала года — 3,7%.