Обнинск, Калужская область, 20 ноября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В обнинском центре «Эврика» готовится к открытию второй в Калужской области Кванториум, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Admobninsk.ru В обнинском центре «Эврика» готовится к открытию второй в Калужской области Кванториум

Кванториум — это детский технопарк, в котором созданы различные квантумы — направления деятельности. 20 ноября с Кванториумом Обнинска познакомился министр образования и науки области Александр Аникеев. Он осмотрел Робоквантум, Химбиоквантум, Аэроквантум, Хайтек, Промдизайнквантум, лингафонный кабинет иностранных языков, а также актовый и конференц-залы, побывал в музее науки. Занятия в Кванториуме начнутся в декабре 2020 года, после того, как завершится его оснащение. Некоторые помещения готовы, и дети в них уже занимаются, как, например, в Робоквантуме. Здесь школьники не только собирают роботов, но и программируют их. Александру Аникееву показали манипулятор «Кука» — новейший тренд в робототехнике. Министр отметил, что в калужском Кванториуме такого нет, но подобная техника уже успешно работает на калужских заводах «Фольксваген» и «Ситроен».

В Химбиоквантуме открыта «Биошкола олимпийского резерва». Здесь планируют сделать «чистую комнату», где учащиеся смогут выращивать различные микрокультуры. Все квантумы оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть 3Д-сканеры и 3Д-принтеры, полиграфическое оборудование, ноутбуки в классах ставят на каждый стол, есть новая современная мебель, мультимедийное оборудование.

«Кванториум — это организация дополнительного образования принципиально нового типа. Соответственно, и оборудование, и выбор образовательных программ определялись, прежде всего, тем, что этот Кванториум находится в городе Обнинске — первом наукограде России», — сказал Аникеев.

Также в Кванториуме имеется оборудование для более традиционной работы — фрезерный, токарный, сверлильный и другие станки, паяльное оборудование, чтобы ученики могли не только нажимать на кнопки компьютера, но и создавать что-то своими руками. Все помещения Кванториума адаптированы с учетом требований доступной безбарьерной среды. Преподавателями в Кванториуме работают не просто учителя, это сотрудники передовых обнинских НИИ и предприятий, студенты-старшекурсники и преподаватели ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Есть среди них доктора и кандидаты наук. Педагоги проходят подготовку по специальным образовательным программам в «Сириусе» и Сколкове.

Калужский министр образования и науки отметил, что задачи Кванториума не только образовательные, но также профориентационные. Помимо Кванториума в Обнинске создан распределенный детский Технопарк. Он имеет такие же задачи, но располагается в школах города, чтобы у детей наукограда появилось больше возможностей получать знания и умения дополнительно к общему образованию.

Напомним, первый Кванториум Калужской области появился два года назад в Калуге.