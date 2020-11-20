Монако, 20 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. 24-летний российский центральный полузащитник «Монако» и лидер сборной России Александр Головин пропустит матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен». Футболист не успел восстановиться от травмы, полученной в матче второго тура с «Метцем».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В прошлом сезоне Головин принял участие в 25 матчах за «Монако» в рамках Лиги 1, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Летом 2018 года Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.