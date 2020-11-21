Калуга, 21 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. 48 современных систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров установлены на вышках операторов сотовой связи Калужской области, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Камера наблюдения за лесными пожарами

Установки позволяют фиксировать очаги возгорания и задымления и обеспечивают визуальный осмотр прилегающих территорий радиусом обзора 360 градусов и дальностью не менее 20 км.

Дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора Владислава Шапши.