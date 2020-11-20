Москва, 20 ноября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах является недопустимым, вызвало негодование со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Я не поняла выражения «приукрашивать». Приукрашивать, что всё нормально? Вводите тогда ЧП. Давайте разберемся логически: маршрутки и подъезды не дезинфицируют. Бесплатно за медпомощью не обратиться практически, хотя в страховые отчисления с моей зп идут регулярно, тесты 2000−2500 рублей, КТ платные — до 5−6 тыс. рублей доходит, аптеки пустые, фармацевты говорят, что только отчёты пишут, что снабдили всем необходимым, Нобазит — противовирусное рекомендуемое, если успел купить, более 600 рублей упаковка! Раз это так страшно и заразно, то почему такое допускается?» — задаётся вопросом пользователь «Журнал «Кrоkодил».

Многие комментаторы пришли к выводу, что проблема с приукрашиванием цифр заключается в страхе руководителей регионов быть уволенными за некрасивую статистику. Пользователи уверены, что главы субъектов Российской Федерации не способны вынести всю тяжесть ответственности, которую на них возложил президент страны.

«Руководители регионов России не приукрашивали бы ситуацию с пандемией в своих регионах и не представляли бы «благостных» отчётов. Но они знают, что после реальных отчётов они будут сразу уволены со своих постов, если еще дополнительно не обвинят в коррупции прошлых лет, как не справившихся с неограниченным количеством полномочий, которые им предоставили в борьбе с пандемией президент РФ и правительство РФ», — считает Александр А.

Некоторые пользователи заявили, что в отдельных регионах статистика выглядит неприкрыто заниженной. Граждане призывают руководство страны навести порядок в данной сфере.

«Проверьте официальную статистику по Башкирии — за все время наблюдения от к-вируса якобы погибло всего 70 человек. А убыль населения в регионе по сравнению с прошлыми годами больше на 5000 человек. Когда уже начнут реально проводить тесты и правильно оценивать ситуацию?!» — обращается Илья Е.

По мнению ряда граждан, руководству страны необходимо использовать жёсткие меры, чтобы регионы показывали реальную статистику по распространению новой коронавирусной инфекции.

«Статистику сильно принижают во многих регионах. Поэтому толку нет предостерегать наших губернаторов — у них в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нужно установить прямой жесткий контроль. В регионах жесть что творится! И все открыто — дети в школы ходят», — пишет пользователь Мила.

Напомним, 20 ноября президент России Владимир Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах.