Рязань, 20 ноября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Региональное отделение ОНФ просит прокуратуру дать правовую оценку работе по охране объектов культурного наследия в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в штабе активистов. Актуальность вопроса связана с утерей памятника истории и культуры федерального значения в городе Касимове, который полностью сгорел этой ночью.

Региональный исполком ОНФ в Рязанской области Остатки «Дома Барковых»

Об обветшании и вероятности поджога и утраты «Дома Барковых» в региональном ОНФ заявляли ещё в июле 2019 года — в здании протекала кровля, со стен осыпалась штукатурка, были разбиты окна. Тогда в официальном ответе (письмо подписано начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денисом Зайцевым) чиновники сообщили, что 2016 году собственнику, территориальному управлению Росимущества, было выдано предписание по устранению нарушений требований охранного законодательства. Старинный особняк затем был передан в аренду коммерческой организации.

«Пока ответственные ведомства занимаются перепиской, охранные обязательства не выполняются. Дом Барковых сгорел. И это не единичный случай. Такая же судьба в 2017 году постигла объект культурного наследия местного значения — дом, в котором в 1920 году в Касимове проживал Борис Пастернак. Мы просим прокуратуру Рязанской области дать правовую оценку работе по сохранению объектов культурного наследия как в Касимове, так и в целом в Рязанской области. На наш взгляд, безответственное отношение к историческим памятникам — недопустимо», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов.

«Фасадный особняк с балконом и антерсолем на каменном фундаменте» расположен в самом центре 30-тысячного Касимова и являлся одним из его символов. В 2019 году в городе насчитывалось 14 объектов культурного наследия федерального значения, 26 — имели региональный статус, ещё 18 являлись объектами культурного наследия местного значения. Как сообщало ИА REGNUM, деревянная часть дома купцов Барковых полностью выгорела в ночь на 20 ноября.