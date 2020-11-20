Эксперт считает нефть Brent по $45 вопросом времени
Москва, 20 ноября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Цены на нефть 20 ноября с утра было намеревались двинуться вниз, но сил для падения не нашлось, зато нашлись силы продолжать идти вверх, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Загрузка нефти в танкер
«К середине дня цена марки Brent выросла на 0,8% до $44,65 за баррель, а цена WTI — на 0,57% до $42,16 за баррель.
В министерстве энергетики Саудовской Аравии заверяют, что королевство сделает всё возможное, чтобы поддерживать стабильность нефтяного рынка.
Тем не менее, похоже, что с утра рынок всё-таки был обеспокоен разными точками зрения Саудовской Аравии и ОАЭ относительно необходимости сохранять существующие квоты на сокращение добычи нефти после 1 января 2021 года.
Достижение ценой Brent $45 за баррель — уже вопрос времени, но не исключено, что на этом уровне цена возьмёт передышку, насколько длительную, зависит от новостного фона.
Вероятный сегодняшний коридор по цене Brent составляет $44−45 за баррель», — предполагает эксперт.
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