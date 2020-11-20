Ташкент, 20 ноября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Многие жители Узбекистана открыто выражают недовольство качеством медицинских услуг. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с учителями и медиками в Ташкенте.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

«Поговорите с 20 людьми, выходящими из больницы, они расскажут обо всем. Многие недовольны качеством медицинских услуг», — сказал глава государства.

Он считает, что медицина и образование — это мост справедливости между народом и государством, поэтому врачам и учителям нужно работать с высокой самоотдачей. Это позволит исправить систему и обеспечить справедливость, считает Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Шавкат Мирзиёев утвердил список бесплатных лекарственных препаратов для качественного питания женщин и детей.

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