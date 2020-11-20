Москва, 20 ноября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Для российского рубля день 20 ноября проходит в целом нейтрально, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар торгуется около 76,08 руб., сохраняясь в коридоре 76−77 руб., евро стоит 90,27 руб., для него актуальный диапазон колебаний составляет 90−92 руб.

Сейчас «россиянину» локальную поддержку оказывает начало налогового периода в РФ. В плюс играют и относительно стабильные сырьевые цены: баррель Brent к финалу недели снова растет и торгуется по $44,70.

Как уже говорилось, слишком крепким рубль не будет: ситуация в экономике и финансовой системе совсем не та.

Однако до уровня сопротивления 75,60 руб. доллар вполне может дойти. Около 75,50−75,60 стоит большое количество заявок на покупку иностранной валюты — желающие точно найдутся.

Наиболее здоровый торговый коридор по доллару — 77−78 руб., туда американская валюта вернется чуть позже», — считает эксперт.

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