Москва, 20 ноября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Для того чтобы в Германии не было больше нормальной промышленности, необходим приход к власти какого-нибудь «соросёнка» в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал дальнейшую судьбу «Северного потока — 2» в том случае, если в США к власти придет демократ Джо Байден.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии

«Байден будет занимать более мягкую позицию, потому что он выступает против американского реального сектора, а стало быть, не возражает против того, чтобы существовали его конкуренты в Германии, — сказал Делягин. — А для того чтобы в Германии не было больше нормальной промышленности, необходим приход к власти какого-нибудь «соросёнка» в Белоруссии, чтобы полностью закрыть сухопутный транзит из России и Китая в Европу. И второе: необходимо ликвидировать «Северный поток — 2». И если мы затянем до августа 2021 года, когда в ФРГ к власти придут «зеленые», тогда «Северного потока — 2» уже, скорее всего, не будет. Я боюсь, что это возможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предупредил о том, что будет, если в Германии у власти окажутся «зеленые».