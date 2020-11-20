Москва, 20 ноября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что губернаторы сами могут решать, где им лечиться, вызвало шквал негодования со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Джей Леонард. Доктор для бедных. XIX век

"Блин, а почему нам нельзя там же, где губернатор Сипягин лечится? Нас-то почему в Москву не везут? Мы тоже её выбираем! Нас не только в Москву — в родном регионе нафиг посылают! Говорят: «мест в стационаре нету — выживайте, как хотите», — пишет Михаил Л.

Многие комментаторы восприняли мнение представителя Кремля крайне негативно. По видению людей, пока губернаторы имеют право самим выбирать место лечения, жителям регионов приходится бороться за право получить необходимую медицинскую помощь.

«Бессовестные! Почему-то у народа только права нет! Нет вообще права ни на какое лечение! Болею 12-е сутки! Врача из поликлиники ждала двое суток! Скорая на температуру 40,2 и всё признаки Ковида ехала 3,5 часа! Переступив порог, врач сразу сказала: «в больницу даже не проситесь! Мест нет! Могу сделать жаропонижающий». Это всё, что было у неё с собой в фасовочном пакетике, с которым она поднялась! Пришлось искать знакомых врачей, чтобы выписали лечение, пришлось искать знакомых, чтобы по великому блату достать эти лекарства в аптеках!» — поделилась историей пользователь Selena.

По мнению ряда граждан, более справедливым была форма, согласно которой губернатор получал бы права лечиться вне своего региона только в том случае, если данное решение одобрят его жители.

«Справедливое ограничение профессии — руководитель субъекта Федерации жить, лечиться и детей учить должен в вверенном ему регионе. Если уезжаешь, говоришь — МГУ есть только в Москве, лёгкие пересаживают только в Германии. У нас такого нет. А на местном референдуме всем регионом решают, надо оно им на это деньги тратить, чтобы было или нет. А вот отдыхать может где хочет, если выездной. А если не выездной — страна огромная, съезди на наш курорт», — считает Александр.

Отдельные комментаторы согласились с тем, что губернаторы имеют право распоряжаться тем, как и где им лучше лечиться, но они отметили, что слишком часто представители власти предпочитают получать медицинские услуги не в своём регионе.

«Ну, теоретически, да, он может выбрать любую клинику. Но на практике сразу становится понятно, какие у него больницы в регионе. В нормальной стране губернатор даже хотя бы в пиаровских целях лечился бы у себя», — написал Антон Г.

Напомним, 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что губернаторы сами могут решать, где им лечиться.