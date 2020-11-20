Саратов, 20 ноября, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В Саратове остро не хватает уличных спортивных площадок, сообщил 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM председатель СРОО «Дорожный контроль» Николай Гурин. Его организация контролирует ход реконструкции дорог, дворов и общественных территорий в Саратовской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

«Проблема нехватки и доступности спортивных площадок в Саратове стоит остро. Не просто так при реализации проектов по реконструкции общественных пространств в регионе появляются новые зоны для занятий спортом, катастрофический дефицит пытаются хоть как-то компенсировать. Но этого явно не достаточно», — сказал он.

По словам Гурина, такая ситуация складывалась десятилетиями.

«Наследство Советского Союза в виде спортивных площадок и хоккейных коробок во дворах не уберегли. Многие территории были захвачены парковками, ограждения украдены на металлолом, а то, что, вопреки всему, дожило до нынешних дней, никогда не ремонтировалось. По последним данным региональной общественной палаты, в Саратове имеется порядка 300 старых спортивных площадок, 90% из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Говоря простыми словами, «убиты» — заниматься спортом на них просто невозможно», — заявил председатель.

Эксперт отметил, что при массовой застройке жилья уже в современной России на необходимость возведения спортплощадок просто закрыли глаза — «застройщики не хотели брать на себя дополнительные затраты, а чиновники не настаивали».

«В итоге выросли целые микрорайоны, в которых совершенно отсутствует спортивная инфраструктура или ее настолько мало, что говорить о массовой доступности не приходится. В прошлом году в районах Саратовской области по нацпрограммам появилось порядка 16 новых площадок ГТО, в текущем — восемь. Очевидно, что это капля в море. При нынешних темпах решения проблемы перспективы, мягко говоря, не радужные и растянутся на столетия. Более того, у спортсменов есть вопросы к тому, какого качества устанавливается оборудование на площадках ГТО. По их мнению, в районы закупают «Жигули» по цене «Мерседеса», что ставит вопрос эффективности освоения бюджетных средств», — рассказал Гурин.

Он пояснил, что нехватку спортивных площадок в Саратове в основном пытаются решать за счет их обустройства при строительстве школ и ремонте общественных территорий. Также штучно появляются физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

«Это, безусловно, необходимые шаги, но ситуацию в корне они не меняют. Конечно, основной проблемой, которая не дает переломить ситуацию, является нехватка средств, необходимых на развитие спортивной инфраструктуры. Речь идёт о миллиардах рублей. Только на восстановление старых площадок и закупку уличных тренажеров уйдёт под миллиард. В дырявых местных бюджетах таких денег просто нет, не говоря о том, что, помимо спортплощадок, существует громадное множество нерешённых проблем. Но это, как говорится, лежит на поверхности и является основной отговоркой чиновников», — заметил общественник.

По его мнению, для того, чтобы проблема начала решаться, в первую очередь от самих чиновников должна исходить инициатива, они более активно должны включаться в государственные программы, должны на уровне законодательных инициатив обязывать застройщиков при возведении нового жилья предусматривать спортивные зоны.

«Но такая работа не ведётся или ведётся так, что её результатов совсем не видно. В тех единичных случаях, когда во дворе усилиями жильцов на месте старой разбитой спортивной площадки появляется новая, её тут же оккупируют дети и играют на ней с утра до вечера. Это говорит о насущной потребности в спортивной инфраструктуре. Именно дворовые спортивные площадки являются для большинства ребятишек воротами в мир спорта. Считаю, что вопрос их восстановления должен стоять во главе угла», — заявил Николай Гурин.