Дубна, Московская область, 20 ноября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. До конца 2020 года в России должен быть запущен пилотный проект по определению нуждающихся в социальной поддержке с помощью современных информационных систем. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии запуска нового Центра обработки данных Федеральной налоговой службы в Дубне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«До конца года правительство РФ планирует запустить пилотный проект — мы его давно уже обсудили, работали на этом, к сожалению, пандемия вносит свои коррективы в наши сроки… но этот проект позволит определить нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и, соответственно, оказать им адресную поддержку», — заявил Мишустин.

Пока такую идею планируется воплощать в жизнь в Нижегородской области и Республике Татарстан. Отвечать за её реализацию будут Минтруд, ФНС и Минэк.

«Необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается. То есть перейти по-настоящему к адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства», — указал он.

«Нужна такая цифровая платформа, которая позволит в социальной сфере выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять её в проактивном режиме и, конечно же, без лишних справок», — отметил премьер-министр.