Варшава, 24 ноября, 2020, 02:54 — ИА Регнум. До сих пор внешняя политика правящей польской партии «Право и Справедливость» строилась на ура-патриотическом видении особого польского подхода, который переломит «неправильные» идеологические подходы Евросоюза. О том, почему теперь этот подход может привести Польшу к выходу из Евросоюза, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Угроза Польши наложить вето на семилетний проект бюджета Евросоюза получила предупреждение государственного министра по делам Европы Михаэля Рота. Михаэль Рот предупредил, что «угрозы не помогут», а возможное блокирование бюджета ЕС назвал действием вопреки собственным интересам. Но правящая польская партия «Право и Справедливость» глубоко уверенна в своем способе утверждать польские интересы, защищая их от «евросоюзовской диктатуры».

В действительности благодаря такому подходу клин между западноевропейскими членами ЕС и Польшей вбивается все глубже, и «бюджетные угрозы» — это яркий, но не единственный эпизод. Сможет ли Польша свернуть с траектории, очевидно ведущей ее к выходу из ЕС? Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша движется по маршруту «ЕС — Polexit»».