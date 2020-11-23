Ватикан, 24 ноября, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Канонизация, то есть признание святым «антикоммунистического» папы Римского Иоанна Павла II было инициировано нынешним папой Римским Франциском, а для администрации президента США Трампа Иоанн Павел II был своеобразным идеологическим знаменем. Что угрожает образу безупречного «святого антикоммунистического папы Римского» рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Павел II

Сексуальные скандалы, преследующие репутацию тех или иных католических священников и иерархов, как оказалось, не обошли стороной и одного из личных друзей Иоанна Павла II, поставленного им на вашингтонскую кафедру в 2000 году Теодора Маккарика.

Ныне Маккарик признан виновным в сексуальных преступлениях, что подтвердилось по итогам расследования официальным Ватиканом. Теперь в Польше, где многие свято чтят память Римского папы-поляка, разгорается дискуссия, был ли виноват сам папа в назначении столь одиозного, как выяснилось, епископа, или его обманул кто-то из его секретарей? Читайте статью Станислава Стремидловского «Кто и зачем вызывает дух Иоанна Павла II в Ватикане и США?».