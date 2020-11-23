Минск, 23 ноября, 2020, 06:40 — ИА Регнум. Вновь избранный президентом Белоруссии Александр Лукашенко столкнулся на этот раз с серьезным нежеланием большой части населения республики видеть его своим президентом. Теперь Лукашенко и его политической команде приходится с удручающей регулярностью оповещать белорусских граждан об очередной победе над массовыми протестами. О том, куда скатывается Белоруссия в результате «мудрых» действий Лукашенко, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ©= Александр Лукашенко

ООН «вмешивается во внутренние дела Белоруссии», так охарактеризовал обращение Совета по правам человека ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его убеждению, вероятно, нарушение базовых прав человека является неотъемлемым правом белорусского «монарха», а политзаключенных в Белоруссии так и вообще нет. Хотя данные ООН, пожалуй, на этот раз достовернее.

Иначе не было бы раз за разом повторяющихся разгонов белорусских протестующих, ропота в соцсетях, а сам Лукашенко не метался бы как ошпаренный, пытаясь в режиме ручного управления сохранить хоть какое-то приемлемое спокойствие и согласие. Только вот удается ли это ему? Читайте статью Сергея Артёменко «Осень патриарха: Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в КНДР».