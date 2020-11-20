Дубна, Московская область, 20 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. России нужна настоящая адресная система социальной поддержки, заявил 20 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения соцсферы он отметил, что в стране имеется «огромное число льгот и пособий».

«Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек», — сказал Мишустин.

Для этого, по мнению главы правительства, требуется единая цифровая платформа, которая выявит людей, нуждающихся в поддержке, и предоставит её в проактивном режиме, без заявлений.

Мишустин отметил, что граждане иногда даже не знают, что имеют право на тот или иной вид соцподдержки, и не обращаются за льготой или пособием.