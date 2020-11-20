Москва, 20 ноября, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В «Единой России» предложение депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах за превышение скорости и отмене скоростного порога назвали личной инициативой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

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«Это личная инициатива депутата. Эта тема не обсуждалась ни в партии, ни во фракции. Соответственно, никакого подобного законопроекта ни во фракцию, ни в Госдуму не вносилось. Если соответствующая инициатива будет внесена, фракция поддерживать ее не будет», — заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 1 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч.

В ЛДПР назвали предложение Васильева социально чувствительным и разжигающим ненависть.