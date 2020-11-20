Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге служебный пес по кличке Зорро помог задержать грабителей, который под видом оперуполномоченных полиции отобрали у 18-летнего петербуржца крупную для него сумму денег. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Служебная собака

Нападение на юношу произошло в ночь на 19 ноября в Калининском районе Петербурга. Как рассказал полицейским потерпевший, примерно в 01:20 около школы на Антоновской улице к нему подошли двое неизвестных, которые представились сотрудниками уголовного розыска, не предъявив никаких документов. Угрожая, ночные незнакомцы отобрали 15 тысяч рублей и скрылись.

Задержать злоумышленников помогла служебная собака по кличке Зорро. Она смогла по запаху определить маршрут движения преступников и уже к 04:45 в ту же ночь привела полицейских к дверям квартиры на улице Замшина. Там настоящие сотрудники угрозыска по подозрению в совершении преступления задержали двух жителей Чеченской Республики: 23-летнего Доку и 24-летнего Ваида.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.