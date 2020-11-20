Кострома, 20 ноября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Жители Костромской области жалуются на отказы в предоставлении бесплатных ПРЦ-тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщила депутат Костромской областной думы Елена Потешкина.

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Перед плановой госпитализацией в больницу пациент обязан предоставить результаты теста на SARS-CoV-2. Согласно приказу Минздрава, тестирование таких людей должно проводиться за счёт средств ОМС, однако на практике больных, которые не имеют признаков заражения и не контактировали с инфицированными, фактически вынуждают проводить исследования за счёт собственных средств.

Политик направила запрос в департамент здравоохранения региона, предложив ведомству «закрепить за медицинскими работниками обязанность выдавать направление на бесплатное ПРЦ-обследование вместе с направлением в больницу».

Отметим, что аналогичные запросы в профильные департаменты с требованием исправить ситуацию направили парламентарии из Новосибирской, Калужской и Рязанской областей.