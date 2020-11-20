Кострома, 20 ноября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В 2021 году в Костромской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется отремонтировать 237,4 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, что на 57 километров больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию региона. На эти цели из федерального и областного бюджета планируется привлечь около 2,9 млрд. рублей.

Kostromavtodor.ru Укладка асфальта

«В следующем году планируется продолжить ремонт на участках автомобильных дорог с наибольшей интенсивностью движения. Это Пыщуг — Павино — Вохма — Боговарово, Судиславль — Галич — Чухлома, Мантурово — Верхне-Спасское, Елизарово — Кологрив, Степаново — Антропово — Крусаново, Нерехта — Владычное — Волгореченск, Чухлома — Солигалич, Якимово — Нея, Кострома — Сусанино — Буй, Будихино — Крахмалопаточный завод. Всего на региональной сети автомобильных дорог планируется отремонтировать 223,8 км. В границах Костромской городской агломерации в 2021 году запланирован ремонт около 14 км улично-дорожной сети», — отметили в администрации.

Конкретно в областном центре — Костроме в план дорожно-ремонтных работ включены улицы: Рабочий проспект, Широкая, Козуева, Юбилейная, Островского, Советская, Московская, Ярославская, Строительная, Нижняя Дебря, 2-я Волжская, проезды в районе Табачных и Масляных рядов в центре города.

Для сравнения, в 2020 году по БКАД в Костромской области отремонтировали 180,4 километра дорог. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин, на 2020 год дорожные работы в рамках нацпроекта завершены. В частности, отремонтировано 159 километров региональных трасс и 24 километра городских дорог в Костроме, Нерехте, Судиславле. Общая стоимость работ составила более 2,7 млрд. рублей, большую часть средств выделил бюджет региона.