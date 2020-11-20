Кострома, 20 ноября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. С начала пандемии в Костромской области зафиксировали более 10 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб региона.

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За сутки выздоровели и выписаны из больниц 188 граждан с диагнозом COVID-19, что является абсолютным максимумом с начала эпидемии. За этот же период SARS-CoV-2 выявили у 139 человек.

В медучреждении скончалась ещё одна женщина «старше 80 лет». Таким образом, число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19 по официальной статистике в регионе возросло до 176.

Всего коронавирусом в Костромской области заразились 10 021 человек, на данный момент 67% из них (6749 человек) излечились. В больницах находятся 668 граждан, из них новая инфекция подтверждена у 346 пациентов. На дому восстанавливаются 2750 человек.