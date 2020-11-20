Калуга, 20 ноября, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Калужской области простудой болеют порядка 8% учителей, а диагноз COVID-19 зарегистрирован более чем у 1% учителей, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию регионального министерства образования и науки.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В классе

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По данным образовательного ведомства региона, эпидемиологическая ситуация в школах остаётся стабильной и позволяет продолжать занятия в обычном режиме. Уровень заболеваемости вирусными инфекционными заболеваниями среди учеников не превышает прошлогодние показатели. Показатели заболеваемости среди школьников не вызывают опасений. В шести школах области закрыто шесть классов.

По муниципальным районам эпидемиологическая ситуация носит неоднородный характер. Есть районы, где заболевших учащихся и педагогов нет. Общее количество школьников, заболевших COVID-19 с начала 2020—2021 учебного года, составляет несколько десятков человек. Как утверждает ведомство, в образовательных учреждениях области проводится ежедневный контроль уровня заболеваемости. В случае ухудшения ситуации будут приняты необходимые меры, однако в настоящее время причин для беспокойства нет.

С чиновниками от образования не во всём согласны пользователи социальных сетей. Так, из Боровска пишут, что в местной средней школе № 1 болеют 24% учителей. В школе, где учится ребёнок ещё одной подписчицы, «не соблюдаются меры, предписанные Роспотребнадзором» — ни при входе в школу, ни в классе детям не измеряют температуру, нет рециркулятора в классе, в помещении холодно».