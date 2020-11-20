Москва, 20 ноября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В ходе саммита G20 лидеры стран «Двадцатки» обсудят вопросы, связанные с пандемией коронавируса, вакцинацией населения и восстановлением мировой экономики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

G20.org Саммит G20 в Саудовской Аравии

«Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли», — говорится в сообщении.

Стороны также затронут тему сотрудничества «в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции».

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции.