В Ярославле разработали концепцию «территории безопасного детства»
Ярославль, 20 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин направил губернатору области проект концепции «Ярославская область — территория безопасного детства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Также проект был передан председателю Ярославской областной думы Алексею Константинову и председателю Общественной палаты Ярославской области Сергею Соловьёву.
Концепция была разработана по поручению уполномоченного по правам ребёнка при президенте Анны Кузнецовой, которое было дано на заседании Совета отцов 16 октября.
Проект концепции был разработан совместно с ведущими экспертами из сферы образования, медицины, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также с представителями родительского сообщества.