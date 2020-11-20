Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во время конфликта с не желавшим оплатить проезд пассажиром, кондуктор применил травматическое оружие. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в этой ситуации предприятие считает себя потерпевшей стороной.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

Конфликт между пассажиром трамвая и кондуктором произошел около 17 часов в четверг, 19 ноября, во Фрунзенском районе города. Мужчина не хотел оплачивать проезд и вступил в словесную перепалку с 60-летней женщиной-кондуктором. В этот момент у нее была пересменка, и в вагон трамвая маршрута №25 зашел ее 36-летний коллега. Став свидетелем спора, мужчина вступился за женщину, после чего между агрессивным пассажиром и кондуктором началась драка. В ходе драки кондуктор выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета.

«Был конфликт пассажира с кондуктором на почве оплаты проезда, который, по вине пассажира, перерос в драку, в результате было применено личное оружие. Предприятие считает свою сторону потерпевшей», — отметили в «Горэлектротрансе».

Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту конфликта в трамвае проводится проверка.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти ИА REGNUM уточнили, что кондуктор является владельцем огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического пистолета) МР-461 на законных основаниях и имеет лицензию на право его хранения и ношения.

Напомним, ранее полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку по другому инциденту, произошедшему между пассажирами того же самого трамвая №25. Пятого ноября между двумя женщинами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате из вагона на остановку выпала 82-летняя женщина и получила тяжелые травмы.