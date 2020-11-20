Москва, 20 ноября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Власти приняли решение об изменении формата проведения собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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«Также на заседании Оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае, если в России сохранится неблагоприятная ситуация с коронавирусом, собеседование пройдёт в указанные даты, но в дистанционном формате — в интернете. Отмечается, что соответствующее решение смогут принять региональные власти.