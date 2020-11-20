Сочи, Краснодарский край, 20 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Реализация проекта «Южный кластер», ранее одобренный президентом РФ, предполагающий перенос железнодорожной ветки от Черноморского побережья в районе Сочи вглубь материка, оценивается в 1,37 трлн рублей. Об этом пишет 20 ноября «Коммерсантъ».

(сс) k_danya Поезд

Как следует из графика реализации проекта, из планируемой на реализацию проекта суммы 330 млрд рублей планируется получить из средств ФНБ в 2025—2030 годах, 1,04 трлн рублей составят инвестиции ОАО РЖД.

Наиболее дорогой частью проекта называют собственно горную трассу Кривенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское: строительство оценивают в 935 млрд рублей. Остальные мероприятия — это уже идущая электрификация участков Ожерелье — Елец (45,7 млрд руб.), реконструкция инфраструктуры на этом участке и участке Воронеж — Горячий Ключ (267 млрд руб.) и строительство новой линии Елец — Воронеж (116,6 млрд руб.), пишет издание.

После реализации проекта к 2030 году время в пути пассажирского поезда по маршруту Москва — Адлер должно сократиться вдвое — до 16 часов.