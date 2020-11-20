Москва, 20 ноября, 2020, 11:24 — ИА Регнум. При реализации проекта Минэкономразвития РФ о получении вида на жительство за инвестиции необходимо будет вложить в открытие ИП не менее 10 млн руб., трудоустроив при этом хотя бы десять человек, сделать взнос в капитал российской организации 15 млн рублей или 50 млн рублей в адрес иностранной (причем последняя должна работать в России не менее трех лет), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

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«Есть также и опции получения ВНЖ через менее рисковые инвестиции. В частности, можно претендовать на вид при условии покупки ОФЗ или недвижимости на 30 млн руб., однако этими активами требуется владеть минимум три года до подачи заявки.

Кроме ОФЗ можно еще добавить акции российских компаний, которые напрямую или через материнскую структуру контролируются государством: «Сбер», «Роснефть», Газпром, «Газпром нефть», «Транснефть» и т. д., да и Росатом и РЖД давно ждут своего часа вывода на биржу.

Мера на самом деле давно назревшая. Россия как часть глобальной экономики конкурирует за капитал и квалифицированные кадры. В экономике два ключевых фактора — труд и капитал. Однако здесь есть один очень тонкий и спорный момент.

Прежде всего, данное предложение будет интересно для граждан стран СНГ и Грузии, для которых 10 млн руб. или даже 30 млн руб. не такие большие деньги. Это явный риск для государства и прекрасный шанс легализоваться в России для граждан, связанных с мафией, международным терроризмом и прочими плохими парнями.

Если закон будет принят в нынешнем виде, то работы у силовых структур России однозначно прибавится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в Российской Федерации в обмен на инвестиции в экономику. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ.

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