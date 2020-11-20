Ново-Огарево, Московская область, 20 ноября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Уроки Нюрнбергского трибунала не теряют своей актуальности и сейчас. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Уроки Нюрнберга».

Скамья подсудимых Нюрнбергского трибунала. 1945

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"Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны. Месяц назад, опираясь на его решение, впервые в российском судопроизводстве признаны геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине. Там были зверски убиты тысячи мирных ни в чём не повинных людей», — заявил Путин.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала. Понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти для того, чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны», — указал он.