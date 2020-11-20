Калуга, 20 ноября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Калуге представители общественных молодёжных движений региона передали медикам областной клинической больницы медицинские маски, средства индивидуальной защиты, канцтовары, бытовую технику, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Фото Калужского регионального отделения «Молодая гвардия» Молодёжные активисты поддержали медиков, борющихся с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Активисты регионального отделения «Молодая гвардия» и всероссийского движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» также организовали на территории медицинского учреждения концерт для врачей и медперсонала больницы.

«Мы гордимся силой духа наших врачей! Они сейчас на самой передовой. Мы провели эту акцию в знак благодарности за их отвагу и верность делу. Приятно было слышать признательность с их стороны за поднятие духа и положительные эмоции. Нашей основной целью было показать, что мы рядом, и мы ценим их труд», — заявил руководитель Калужского регионального отделения «Молодая гвардия» Дамир Шабакаев.