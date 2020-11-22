Чебоксары, 23 ноября, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Моногород Шумерля в Чувашии считается одним из самых проблемных муниципалитетов региона в сфере ЖКХ. Тем не менее региональные власти рассчитывают решить проблему. Как — пишет в своей статье редактор ИА REGNUMНаталия Николаева.

Cap.ru На предприятии ЖКХ в Шумерле

Руководство Шумерли признаёт: «муниципальные предприятия в основном все работают убыточно», одни еще находятся в предбанкротном состоянии, а другие уже в процессе банкротства. Но ожидается, что в 2022 году может завершиться «эпопея с системой теплоснабжения», потом пойдет замена системы водоснабжения, произойдут бюджетные многомиллионные вливания в коммунальные сети. Но есть уточнение: обновление инфраструктуры может повлечь за собой появление инвесторов и концессионного соглашения, и пока неясно, что это будет значить для граждан в пересчете на тарифы.

Неудивительно, что в таком проблемном городе за последнее десятилетие регулярно уходят со своих постов градоначальники и их замы, что примечательно, нередко с уголовным делом. И разумно предложение замглавы администрации Шумерли и главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова о том, что нужно заниматься не латанием дыр, а решать вопрос радикально. Какие именно есть «дыры», что нужно латать и кто извлек дивиденды из положения, читайте в статье Наталии Николаевой «"Эпопея в ЖКХ»: как чувашский моногород вытаскивают из долговой ямы».