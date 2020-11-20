Вашингтон, 20 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Пересчет властями штата Джорджия пяти миллионов голосов еще раз «сертифицировал» победу Джозефа Байдена. Последний спасательный круг для действующего главы США Дональда Трампа, похоже, оборвался. Теперь он понимает, что битва за Белый дом окончена. Об этом в своей статье написал журналист шведского телеканала SVT в США Стефан Осберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Американские политологи пришли к общему мнению уже давно: пересчет голосов в Джорджии Трампу не поможет. 14 000 голосов, которые отделяют его от Байдена, невозможно было набрать при пересчете. Теперь пять миллионов голосов избирателей были проверены вручную, и результат для кандидата от республиканцев выглядит плачевным.

Дни в календаре Трампа пусты, так как президент не появлялся на публике в течение долгого времени. На момент написания данной статьи, подчеркивает Осберг, он не отвечал на вопросы журналистов уже две недели. В то же время необоснованные судебные иски штаба Трампа продолжают терпеть поражение, и Мичиган является одним из последних примеров.