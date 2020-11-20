Ярославль, 20 ноября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославской области ещё три человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Как уточняет региональный штаб, умерли женщины 1930, 1949 и 1950 годов рождения. Общее количество умерших достигло 73 человек.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За сутки выявлено 180 новых случаев коронавируса. Это очередной максимум по суточному числу заболевших. До этого в течение недели фиксировалось 169−177 случаев.

Количество пациентов больниц вновь несколько выросло и составило 1984 человека.