Москва, 20 ноября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 6902 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 464 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 6438 случаев заражения. Два дня назад исследования подтвердили 4174 случая.

Всего в Москве за время пандемии выявили почти 540 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о близкой победе над пандемией.