Калуга, 20 ноября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В сетевых магазинах Калужской области за период с 11 по 18 ноября наблюдалось увеличение цен на сахар-песок — на 4,9%, кур охлажденных и мороженых — на 4,2%, масло подсолнечное — на 2,1%, яйца куриные — на 1,6%, молоко — на 2,6%, помидоры — на 9,8%. Об этом 20 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание областного штаба по мониторингу цен.

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В Калуге отмечены максимальные цены среди соседних областных центров ЦФО на сметану, смеси сухие молочные для детского питания, картофель и лук репчатый.

Одновременно в регионе зафиксировано уменьшение цен на макаронные изделия из пшеничной муки первого сорта — на 0,7%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 2,5%, смеси сухие молочные для детского питания — на 4%. Также подешевели колбаса вареная, рыба мороженая, консервы мясные и овощные для детского питания.