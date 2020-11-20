Биробиджан, 20 ноября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Еврейской АО на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прокурором региона была поднята проблема выдачи лекарств для льготников. Заместитель председателя правительства области Валерий Жуков заверил, что никаких проблем быть не должно, а если они и возникают, то по вине врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Прокурор Заурбек Джанхотов сообщил, что в ЕАО более двух тыс. рецептов находятся на отложенном обслуживании. Также жители области жалуются на то, что врачи отказываются выписывать рецепт, если препарата нет в наличии.

«Из бюджета автономии выделены 11,3 миллиона рублей на закупку лекарств для льготных категорий граждан. На этой неделе приступают к закупке», — ответил Жуков прокурору.

По его словам, если препарат отсутствует на складе, врачам необходимо оформить дополнительную заявку, а делать этого они не хотят.

«Врачами зачастую это воспринимается как дополнительная работа. Заявку нужно оформить, подтвердить, почему возникла дополнительная потребность. И они идут по простому пути — говорят, что рецепты не выписываются», — заявил заместитель председателя правительства ЕАО.

Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил разобраться в проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России важно увеличить выпуск лекарств, пользующихся высоким спросом. Об этом 19 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.