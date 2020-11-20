Москва, 20 ноября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Об этом 20 ноября сообщается на сайте Кремля.

Лач Андрей Таксофон. Тверская область

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в указе.

Отмечается, что их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Решение было принято в целях «совершенствования государственного управления в данной сфере, сокращения административных барьеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о подготовке решения по оптимизации органов исполнительной власти. По его словам, уже проведена работа по анализу федеральных органов исполнительной власти и приняты соответствующие решения.

Читайте также: Идея о вероятном упразднении Роспечати и Россвязи вызвала реакцию в сети