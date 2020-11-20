Берлин, 20 ноября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Говоря о том, что Красная Армия освобождала Германию от фашизма для того, чтобы установить в ней «сталинское репрессивное правление», посол Германии в Литвезащищает тех, кто пытается выдать свою службу гитлеровскому режиму за «защиту Европы и демократии», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 ноября, комментируя высказывания Маттиаса Сонна.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Как сообщалось ранее, посол заявил, что «целью освобождения Красной Армией Германии от фашизма было установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления».

« В современном мире нельзя поручиться, что германский посол в Литве банально не был двоечником по истории. Он может быть и человеком с образованием, которому современная западная антисоветская пропаганда, как говорится, «вынесла мозги». Он может быть человеком с уравновешенными мозгами и нормальными историческими знаниями, просто выполняющим политический заказ. Как бы то ни было, наш внешнеполитический ответ на эту выходку должен быть самым жёстким. Ибо, говоря о том, что Красная Армия освобождала Германию от фашизма для того, чтобы установить в ней «сталинское репрессивное правление», немец защищает тех, кто пытается выдать свою службу гитлеровскому режиму и соучастие в его преступлениях за «защиту Европы» и «защиту демократии». Всем им претит наша Победа 1945 года.

В современной России немало тех, кто пытается совместить несовместимое: осуждение «сталинского режима» и возвеличивание Победы 1945 года. Тех, кто тоже нападает на советский строй, на сталинский период истории нашей страны во имя «защиты демократии», «защиты европейских ценностей». С ними российское общество должно вести непримиримую борьбу. Нельзя сегодня защитить Россию, не приняв и не защитив её историю, особенно историю XX века, во всей её целостности и величии.