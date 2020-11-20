Владивосток, 20 ноября, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал распоряжение об открытии пунктов временного размещения (ПВР) с горячим питанием для жителей Владивостока и Артёма, которые вторые сутки остаются без света, воды и тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Primorsky.ru Без света остаются более 169 тыс. приморцев

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На 15:00 только во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек остаются без света, воды и отопления.

«Пункты временного размещения должны быть развернуты в школах, социальных учреждениях, где есть электричество, вода, возможность организовать питание. Все расходы мы компенсируем из резервного фонда», — сказал Кожемяко.

Также особое внимание глава Приморья поручил уделить работе с больницами, обеспечением их резервными источниками питания — установить полевые кухни.

«Люди должны получить горячее питание — кашу, чай», — добавили губернатор.

Primorsky.ru Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье нет частично света в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артёмовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

Власти вводят режим ЧС регионального масштаба.