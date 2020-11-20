Санкт-Петербург, 20 ноября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Аномально теплая для середины ноября погода, которая наблюдалась в Петербурге в последние дни, сменилась резким похолоданием. В ночные часы температура воздуха опустится до нулевой отметки, дожди сменятся мокрым снегом. Об этом сообщил 20 ноября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег и листья

Напомним, в ночь на 19 ноября температура воздуха в Петербурге достигла +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения для этого дня, зафиксированного в 1978 году. Это уже 19-й рекорд тепла в городе за 2020 год и пятый за осенний сезон.

Как отмечает Михаил Леус, активный циклон с центром на востоке акватории Баренцева моря продолжит определять характер петербургской погоды, «однако теперь он будет поставлять к берегам Невы массы всё более холодного воздуха». Погода будет облачной с прояснениями, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

По данным синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +3… +5 градусов, по Ленинградской области +2… +7 градусов с постепенным понижением в течение дня. Ночью температура упадет до нуля, возникнет угроза гололедицы на дорогах. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, порывистый.

По данным петербургского Гидрометцентра на 08:30 мск, в Северной столице +1,7 градуса, давление 748,6 мм ртутного столба, влажность 92%, дует юго-западный ветер скоростью 5−12 м/с. «Утром и днем небольшой мокрый снег. На дорогах утром и днем местами гололедица», — предупредили петербургские метеорологи.