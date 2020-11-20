Якутск, 20 ноября, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Пенсионная реформа провалилась так же, как и оптимизация здравоохранения. Если наступает определённый момент кризиса, то частные компании справляются менее эффективно, чем государство, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя заявление в Госдуме РФ о банкротстве пенсионной системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

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«Для людей 45−50 лет и моложе неизвестно, как будет организована их жизнь в старости. Пенсионная реформа провалилась так же, как и оптимизация здравоохранения. Как показала практика, если наступает определённый момент кризиса, то частные компании справляются менее эффективно, чем государство. Или в итоге просят помощи из бюджета. Поэтому пенсионная система, как и любые другие стратегические отрасли, должна принадлежать государству прямо и управляться им. Отдать функции, полномочия, ответственность, средства и материальные ценности государство может в любой момент, выкупить же придётся потом по огромной рыночной стоимости», — считает политолог.

Андрей Данилов предрекает, что поколению беби-бума, родившемуся в 80-х годах, через 20−30 лет предстоит «отвечать за ошибки отцов».

«Независимые исследования до пенсионной реформы, авторитетные специалисты, политики и простые граждане негативно и без понимания относились к таким действиям со стороны правительства», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.