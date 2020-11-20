В России выберут лучший проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей»
Чебоксары, 20 ноября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. В России стартовал федеральный конкурс на проект мемориала, который увековечит народный подвиг при строительстве оборонительных рубежей «Строителям безмолвных рубежей». Он будет посвящён женщинам и подросткам, которые в 1941—1942 годы без выходных дней и в лютые морозы копали рвы и окопы, долбя окаменевшую землю. И хотя он будет построен в Чувашии, где 2021 год указом главы региона Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, но станет символом массового героизма за линией фронта для всей России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Организатором всероссийского конкурса является общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (РВИО). По итогам конкурса будет выбрано лучшее проектное решение памятника «Строителям безмолвных рубежей» (эскизный проект).
Среди задач конкурса — развитие культурных традиций и профессионального художественного творчества в сфере произведений монументального искусства, создание условий для сохранения духовных основ общества, исторической памяти, преемственности поколений, а также воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Мемориал будет включать в себя музейный комплекс общей площадью 500—700 кв. метров, дорожную сеть с пешеходными связями, ландшафтное решение, безбарьерную среду, автостоянку, архитектурно-художественную подсветку, декоративные элементы и благоустройство территории. Подчёркивается, что мемориал должен оставаться «активным» в любое время года и суток за счет подсветки или иных технологий. Что касается материалов, то он должен быть отлит из прочных долговечных материалов, таких как мрамор, гранит, чугун, бронза, или сочетаний камня и металла.
Читайте также:Глава Чувашии: федеральный мемориал станет «предметом высочайшей гордости»
Конкурс является открытым. Его участниками могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы — как отдельные авторы, так и коллективы. При определении лучшей работы будет учитываться соответствие проекта целям конкурса, проработанность и завершенность проекта, концептуальное решение, художественное раскрытие образа, оригинальность и актуальность, а также экономическая целесообразность (обоснованность) предлагаемых решений. Авторы работ также должны будут просчитать примерные затраты на строительство мемориала.
Лучшую работу выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут квалифицированные эксперты в сфере монументального и изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, истории и искусствоведения, литературы и кинематографии, а «также из числа видных общественных деятелей и представителей средств массовой информации».
Конкурсные проекты принимаются до 15 февраля 2021 года включительно.
Напомним, федеральный мемориал будет построен в Козловском районе, возле деревни Байгулово.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах состоялось открытие Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Данное решение принято главой Чувашии Олегом Николаевым для увековечения народного подвига в тылу и приурочено к 80-летию со дня начала строительства оборонительных рубежей, которое будет отмечаться в 2021 году.
Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек — треть трудоспособного населения Чувашии. Для сравнения: на фронт ушли 208 тыс. земляков. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.
В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.