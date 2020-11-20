Чебоксары, 20 ноября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. В России стартовал федеральный конкурс на проект мемориала, который увековечит народный подвиг при строительстве оборонительных рубежей «Строителям безмолвных рубежей». Он будет посвящён женщинам и подросткам, которые в 1941—1942 годы без выходных дней и в лютые морозы копали рвы и окопы, долбя окаменевшую землю. И хотя он будет построен в Чувашии, где 2021 год указом главы региона Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, но станет символом массового героизма за линией фронта для всей России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Цивильский район. Реконструкция начала строительства Сурского рубежа

Организатором всероссийского конкурса является общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (РВИО). По итогам конкурса будет выбрано лучшее проектное решение памятника «Строителям безмолвных рубежей» (эскизный проект).

«Цель конкурса — увековечение трудового подвига строителей оборонительных рубежей, женщин и подростков, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. В нашей стране достаточно много памятников военному подвигу, однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях», — отмечается в документе.

Среди задач конкурса — развитие культурных традиций и профессионального художественного творчества в сфере произведений монументального искусства, создание условий для сохранения духовных основ общества, исторической памяти, преемственности поколений, а также воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Мемориал будет включать в себя музейный комплекс общей площадью 500—700 кв. метров, дорожную сеть с пешеходными связями, ландшафтное решение, безбарьерную среду, автостоянку, архитектурно-художественную подсветку, декоративные элементы и благоустройство территории. Подчёркивается, что мемориал должен оставаться «активным» в любое время года и суток за счет подсветки или иных технологий. Что касается материалов, то он должен быть отлит из прочных долговечных материалов, таких как мрамор, гранит, чугун, бронза, или сочетаний камня и металла.

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Конкурс является открытым. Его участниками могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы — как отдельные авторы, так и коллективы. При определении лучшей работы будет учитываться соответствие проекта целям конкурса, проработанность и завершенность проекта, концептуальное решение, художественное раскрытие образа, оригинальность и актуальность, а также экономическая целесообразность (обоснованность) предлагаемых решений. Авторы работ также должны будут просчитать примерные затраты на строительство мемориала.

Лучшую работу выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут квалифицированные эксперты в сфере монументального и изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, истории и искусствоведения, литературы и кинематографии, а «также из числа видных общественных деятелей и представителей средств массовой информации».

Конкурсные проекты принимаются до 15 февраля 2021 года включительно.

Напомним, федеральный мемориал будет построен в Козловском районе, возле деревни Байгулово.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах состоялось открытие Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Данное решение принято главой Чувашии Олегом Николаевым для увековечения народного подвига в тылу и приурочено к 80-летию со дня начала строительства оборонительных рубежей, которое будет отмечаться в 2021 году.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек — треть трудоспособного населения Чувашии. Для сравнения: на фронт ушли 208 тыс. земляков. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу.

В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.